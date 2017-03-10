Бывший мэр Прокопьевска Гаранин приговорён к 2 годам условно

10 марта Центральный районный суд Прокопьевска вынес в отношении бывшего градоначальника обвинительный приговор и сразу же амнистировал осужденного.

Валерий Гаранин обвинялся в причинении материального ущерба городскому бюджету на сумму свыше 1 миллиона рублей. Судом установлено, что в 2010 году он в интересах своей знакомой купил квартиру за счёт городского бюджета за 2,4 млн руб., хотя рыночная стоимость объекта не превышала 1,4 миллиона. В ходе разбирательства Гаранин свою вину не признал, однако не отказался возместить ущерб в добровольном порядке.

На основании представленных доказательств суд признал экс-чиновника виновным по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. К слову, реально отбыть пусть даже условный срок Гаранину не придется - в связи с амнистией к 70-летию Победы он был освобождён от наказания в этом же заседании.

От выплаты компенсации Валерий Гаранин не освобождён, материальный ущерб он возместит уже в рамках гражданского иска. Кроме того, cудья запретил ему занимать управленческие должности в государственных органах и органах местного самоуправления.