Суд освободил из-под стражи бывшего главного следователя Кузбасса Павла Муллина

Решение об освобождении Муллина из-под стражи было принято судьей Центрального районного суда г. Новосибирск Марией Шишкиной.

Напомним, что бывший бывший и.о. руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области обвиняется по двум статьям: 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 292 УК РФ (подстрекательство к служебному подлогу).

Очередное закрытое заседание по делу состоялось в пятницу, 10 марта. Рассмотрев ходатайство обвинения о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, суд принял решение отказать в его удовлетвориении и освободил Павла Муллина в зале суда.

Под домашним арестом находится и предшественник Муллина Сергей Калинин. Обязанности главного следователя Кузбасса в настоящее время исполняет Александр Кустов.