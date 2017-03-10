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В Новокузнецке иномарка сбила двух пешеходов и въехала в забор

10 марта 2017 в 13:54

Авария случилась вчера в южной столице Кузбасса. Автомобилист за рулем Mercedes, проезжая по Геологической улице, в какой-то момент потерял управление машиной и, въехав сначала в сугроб, сбил двух женщин, идущих по обочине.

После столкновения с пешеходами, авто въехало в забор частного дома.

Сообщается, что 29-летний мужчина, управлявший иномаркой, был трезв. Женщины, 35 и 55 лет, были травмированы и госпитализированы. О характере их травм не сообщается.

Все обстоятельства ДТП выясняются. 


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