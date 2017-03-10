Объявлен конкурс на разработку проекта обустройства кемеровского бульвара

В столице Кузбасса начался конкурс среди архитекторов на создание плана благоустройства территории одного из популярных мест отдыха горожан. Речь идет о бульваре Строителей. Архитектурные бюро или архитекторы, работающие индивидуально, могут подавать заявки на участие в конкурсе разработки плана обустройства бульвара от пересечения с пр. Ленина и до перекрестка с пр. Химиков (общая площадь 15 га).

В АИЖК прокомментировали, что победителя выберет жюри. С ним будет заключен контракт на создание дизайн-проекта, а кроме того, ему будут вручены 400 000 рублей. За 2-е и 3-е места полагается 300 и 100 тысяч соответственно.

Все подробности есть на официальном сайте конкурса.