Сбербанк требует признать основателя сети «Пенсионер» банкротом

Кемеровский предприниматель Абрам Янгилов задолжал Сбербанку порядка 4,7 миллиона рублей по кредитным картам.

Основатель торговой сети «Пенсионер» вышел из бизнеса в 2014 году. Массовое закрытие магазинов произошло осенью 2016, уже после смены учредителя.

В настоящее время арбитражным судом рассматривается дело о признании Янгилова банкротом. Сторона защиты настаивает на заключении мирового соглашения. Ранее предприниматель погасил 80% задолженности по кредиту, выданному в сумме 50 млн руб. на покупку загородной недвижимости. Адвокат ответчика заверяет, что в ближайшее время его доверитель сможет погасить и спорную задолженность. В свою очередь представитель Сбербанка заявил, что не считает возможным заключить соглашение и будет настаивать на процедуре банкротства.

Напимним, что в случае признания физического или юридического лица банкротом, его имущество реализуется с торгов, а вырученные суммы направляются в счёт погашения исковых требований.