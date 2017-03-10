В Кузбассе выбрали ученика года

Победителем очного тура межрегионального конкурса на звание «Ученик года – 2017» среди школьников Кемеровской области стала Николь Лысак.

В конкурсе приняли участие школьники, набравшие максимальное количество баллов по итогам заочного тура. В число лучших вошли ребята Кемерова, Берёзовского, Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска, Осинников, Мысков, Анжеро-Судженска, Тяжинского и Прокопьевского района, а также пгт Краснобродского.

Участники показали домашнее задание на тему «Экологический кодекс жителя Земли», сделали презентацию «Оставь свой след», проявили организаторские и ораторские способности в конкурсе «Я – лидер» и «Широка страна моя родная…».

Николь Лысак является воспитанницей Губернаторского многопрофильного лицея-интерната. В конце марта победительница представит Кузбасс на межрегиональном этапе.