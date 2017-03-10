В Мариинске оголённым проводом убило ребёнка

Установлено, что кузбассовец самовольно подключил к электрическим сетям хозяйственную постройку рядом с домом, при этом неизолированный провод находился прямо над крышей сооружения. Трагедия произошла в августе 2016 года - на сарай взобралась девочка и случайно задела оголённые провода. Сильный удар током привел к гибели ребёнка.

Мужчина признан виновным в причинении смерти по неоторожности. Суд приговорил его к наказанию в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в государственную казну 5% от заработной платы.