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В Мариинске оголённым проводом убило ребёнка

10 марта 2017 в 15:44

Установлено, что кузбассовец самовольно подключил к электрическим сетям хозяйственную постройку рядом с домом, при этом неизолированный провод находился прямо над крышей сооружения.  Трагедия произошла в августе 2016 года - на сарай взобралась девочка и случайно задела оголённые провода. Сильный удар током привел к гибели ребёнка.

Мужчина признан виновным в причинении смерти по неоторожности. Суд приговорил его к наказанию в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в государственную казну 5% от заработной платы.


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