В Кедровке на месте пустыря появится сквер "Первое свидание"

В центре жилого района поселка Кедровский решено благоустроить более 4000 квадратных метров пустующей площади. Таким образом в обозримом будущем у жителей появится новое место для отдыха с одним из самых романтичных названий в области.

Отмечается, что проект реализуется в рамках Года экологии в России. В данный момент ведется разработка дизайнерского проекта сквера, а местные садоводы уже начали подбирать цветы, которые впоследствии будут высадят на его клумбах.

Помимо того, активисты примут участие в ежегодном конкурсе социальных проектов «Город друзей – город идей». Благодаря участию в нём и поддержке властей жители областной столицы уже смогли реализовать ряд масштабных проектов по благоустройству памятных мест города.