Бывший секьюрити ночного клуба осужден за нанесение травмы тренеру волейбольного клуба «Кузбасс»

В Кемерове было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего охранника одного из городских клубов Кемерова, который травмировал Дениса Матусевича, тренера ВК «Кузбасс». Сегодня суд вынес приговор по делу.

Напомним, 23-летний сотрудник ночного клуба дважды ударил Матусевича в голову, после чего тот долгое время находился в коме.

Теперь парень, по решению суда, будет отбывать 2 года в колонии строго режима.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.