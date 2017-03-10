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Бывший секьюрити ночного клуба осужден за нанесение травмы тренеру волейбольного клуба «Кузбасс»

10 марта 2017 в 17:24

В Кемерове было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего охранника одного из городских клубов Кемерова, который травмировал Дениса Матусевича, тренера ВК «Кузбасс». Сегодня суд вынес приговор по делу.

Напомним, 23-летний сотрудник ночного клуба дважды ударил Матусевича в голову, после чего тот долгое время находился в коме.

Теперь парень, по решению суда, будет отбывать 2 года в колонии строго режима.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.


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