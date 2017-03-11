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В Кемерове ищут двух пропавших девочек-подростков

11 марта 2017 в 10:21

Две школьницы 15-ти и 16-ти лет пропали из дома в четверг вечером. Организованы поиски Кристины Елисеевой и Иры Евсеевой, в них участвуют правоохранители и волонтеры.

Из дома в Кировском районе Кемерова подруги ушли около 18.00. Как рассказывают родители, они в это время были на работе. При этом Кристина оставила записку с просьбой не искать ее. Телефон был с собой у Ирины, но вскоре он отключился.

На Кристине в день пропажи была черная куртка, того же цвета шапка с ушками, серые угги. На Ирине – желто-синяя куртка от горнолыжного костюма, черные полусапожки. Родители девочек, полиция и волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек, сообщить об этом.


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