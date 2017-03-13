"Импровизация" едет в Кемерово!

Выступление артистов популярного шоу телеканала ТНТ состоится 27 апреля в СРК "Арена".

Этой весной кемеровчане впервые смогут воочию увидеть живую, абсолютно неподготовленную импровизацию участников одной из самых рейтинговых комедийных передач. Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун выполнят непредсказуемые задания бессменного ведущего Павла Воли что называется вживую и без редакторских правок. Ребята примерят на себя различные образы и на ходу сгенерируют невероятные шутки.

Присутствующие не только смогут стать свидетелями самой настоящей импровизации, но и получат возможность придумать задание для известных юмористов.

- Вас ждёт камеди-шоу нового формата – без сценариев и подготовок, созданное и сыгранное на ваших глазах в режиме реального времени и в единственном экземпляре, - уверили в официальной группе одной из соцсетей организаторы гастролей.

Билеты уже в продаже.