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В Новокузнецком районе произошло смертельное ДТП

13 марта 2017 в 11:01

Трагедия случилась на 243 километре трассы Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк.

- По предварительным данным, водитель KIA Klarus двигался на скорости, не обеспечивающей безопасность дорожного движения в конкретных дорожных условиях (уклон, кривая в плане), - прокомментировали случившееся в ГИБДД. - В результате он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Honda Fit.

В результате столкновения находившиеся в салоне Honda мужчина и 13-летний ребенок получили травмы различного рода тяжести, пассажирка малолитражного авто скончалась.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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