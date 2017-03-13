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Сотрудник юргинского завода погиб на производстве

13 марта 2017 в 12:17

Несчастный случай произошел на заводе «ТехноНИКОЛЬ» 11 марта.

Во время рабочего процесса кран-балка, на котором производились ремонтные работы, неожиданно начал движение. Обслуживающий его рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. В результате 30-летний мужчина погиб.

В настоящее время по факту гибели работника проводится доследственная проверка. В ходе нее будет установлено, были ли должным образом соблюдены правила техники безопасности в конкретном случае, и как обстоит дело с техбезопасностью на предприятии в целом. По итогам правоохранительные органы примут решение о необходимости возбуждения уголовного дела.


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