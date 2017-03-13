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В Осинниках из Кондомы выловили труп мужчины

13 марта 2017 в 12:27

В Осинниках местные жители заметили в реке Кондома тело человека. Об этом очевидцы сразу сообщили в полицию.

К извлечению трупа были привлечены водолазы. Как прокомментировали в Следственном комитете, утонувший – мужчина 65-70 лет. Пока нет оснований предполагать, что смерть наступила в результате насильственных действий – видимых следов на теле нет. Личность погибшего устанавливается, а также проводится экспертиза для определения точной причины смерти.

Фото: Вконтакте


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