В Кузбассе выберут "Мисс Шерегеш"

Конкурс красоты "Мисс Шерегеш 2017" пройдет на самом популярном горнолыжном курорте Кузбасса в апреле этого года.

Побороться за звание самой красивой "королевы лыжни" смогут обладательницы роста от 168 см и параметров, приближенных к идеальному 90-60-90, достигшие возраста 18 лет. Непременное условие для участия - умение кататься на лыжах или сноуборде, ведь одним из решающих испытаний станет бикини спуск.

В финале примут участие 10 красавиц. Девять будут отобраны на кастинге, а последнюю выберут интернет-пользователи при помощи он-лайн голосования. Помимо зрелищного спуска финалисток ждут самые разнообразные испытания - творческие задания, дефиле и каверзные вопросы жюри. Главным призом станет путёвка в Италию и, конечно же, звание "Мисс Шерегеш 2017".

Кастинг состоится 17 марта в 19.00 в баре "Time public". Претенденткам нужно будет заполнить анкету, рассказать о себе и продефилировать в купальнике и туфлях на каблуках (как на любом подобном кастинге их нужно иметь с собой).