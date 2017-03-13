В Кемерове на бульваре рухнул навес над фонтаном

Металлический навес, закрывавший в зимнее время чашу фонтана на б-ре Строителей, обрушился вчера днем.

Местные жители предполагают, что причиной стал тающий тяжелый снег, который скопился на поверхности навеса. Почему снег не счищали, не ясно. Пока нет официальной информации, нуждается ли фонтан в ремонте, но на фотографиях видно, что упавший навес мог повредить некоторые его части.

Жители опасаются, что кто-либо теперь может случайно пораниться об острые металлические части.

Фото: vse42.ru