Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове на бульваре рухнул навес над фонтаном

В Кемерове на бульваре рухнул навес над фонтаном

13 марта 2017 в 12:48

Металлический навес, закрывавший в зимнее время чашу фонтана на б-ре Строителей, обрушился вчера днем.

Местные жители предполагают, что причиной стал тающий тяжелый снег, который скопился на поверхности навеса. Почему снег не счищали, не ясно. Пока нет официальной информации, нуждается ли фонтан в ремонте, но на фотографиях видно, что упавший навес мог повредить некоторые его части.

Жители опасаются, что кто-либо теперь может случайно пораниться об острые металлические части.

Фото: vse42.ru


Читайте также

Content ui 58c5f8c266e7c3.67458037
В Осинниках из Кондомы выловили труп мужчины
Content
В Кузбассе выберут "Мисс Шерегеш"
Content uchitel goda gorod 2017 2
14 марта в Кузбассе стартует региональный этап конкурса "Учитель года"
Content
Ледоход в Кузбассе начнётся раньше обычного

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?