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14 марта в Кузбассе стартует региональный этап конкурса "Учитель года"

13 марта 2017 в 14:43

В течение четырёх дней, с 14 по 17 марта, лучшие учителя Кузбасса продемонстрируют своё педагогическое мастерство и на деле докажут умение работать с детьми.

В конкурсе примут участие 35 педагогов области. Им предстоит проявить себя в ряде традиционных испытаний: провести учебное занятие, показать мастер-класс, создать образовательный проект и принять участие в педагогических дебатах. По итогам будут определены 10 лауреатов. Напомним, что победителем городского этапа в Кемерово стала педагог гимназии №71 Надежда Прусакова. Она представит областную столицу на региональных состязаниях профмастерства.

Победителя по традиции объявят на губернаторском приёме. Лучший из лучших осенью отправится на всероссийский конкурс "Учитель года 2017".

Фото: Управление образования Администрации г. Кемерово


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