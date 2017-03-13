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Ледоход в Кузбассе начнётся раньше обычного

13 марта 2017 в 16:53

Обычно реки Кемеровской области вксрываются ото льда с 14 по 17 апреля. По сообщениям метеорологов, в этом году ледоход стоит ожидать уже в первых числах месяца.

Аномалия объясняется необычно тёплой зимой - средние температуры превышали климатические нормы, а плюсовая температура в конце февраля положила начало активному таянию ледяного покрова водоёмов. На отдельных участках рек льда уже нет, и хотя пока в целом толщина его не выходит за пределы нормы, синоптики не рекомендуют ступать на поверхность рек.

Скорее всего и взрывные работы на водоёмах Кузбасса пройдут раньше обычных каледарных сроков.


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