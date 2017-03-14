В Кемерове под колёсами трамвая погиб мужчина

Трагедия произошла вечером 13 марта в районе остановки Профсоюзная.

Отъезжая от остановки, водитель трамвая №8 почувствовала характерный толчок и применила экстренное торможение. Остановив вагон, женщина обнаружила, что под колёса трамвая попал мужчина.

Потерпевшим оказался 49-летний житель Топок. От полученных в результате ДТП ран он скончался на месте.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительной версии, погибший переходил дорогу вне установленного места.

В ходе предварительной проверки планируется изучить данные видеорегистратора трамвая.