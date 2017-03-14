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Трагедия на шахте "Увальная": куском породы убило 27-летнего шахтера

14 марта 2017 в 11:36

Несчастный случай произошёл около 8 утра в понедельник, 13 марта.

На шахте "Увальная" (Новокузнецкий район) при выполнении работ по проведению и креплению западного вспомогательного ствола пласта 67 произошло отслоение горной породы. В результате под завалами оказался погребен работавший на месте машинист горных выемочных машин участка №5. Коллеги горняка сразу вызвали спасателей, однако спасти мужчину не удалось - от полученных травм он скончался на месте.

Труп уже поднят на поверхность. Для расследования произошедшего создана комиссия, причину смерти шахтёра установит судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время дело передано в отдел по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Кемеровской межрайонной прокуратуры.


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