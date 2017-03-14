В центре Кемерова сгорела иномарка

Девушка, находившаяся за рулём, чудом успела покинуть авто.

Возгорание произошло часов на ходу, около 17:20 часов. Иномарка двигалась по ул. Кирова в направлении ул. Островского. Заметив дым, идущий из капота автомобиля, водитель остановила траспортное средство прямо на проезжей части напротив редакции областной информационной газеты "С тобой" (ул. Кирова, 14) и заглушила двигатель. Сотрудники бизнес-центра поспешили девушке на помощь, однако ликвидировать пламя посредством трёх дежурных огнетушителей не удалось.

МЧС и бригада скорой помощи прибыли на место около 17:30, к тому времени автомобиль был целиком охвачен огнём.

- Пламя полыхало выше авто, - рассказали редакции "С тобой" очевидцы, - К счастью, девушка вовремя покинула транспортное средство и наблюдала за трагедией со стороны.

Когда пожар удалось потушить, салон автомобиля выгорел полностью. По словам работавших на месте спасателей, очаг возгорания находился в районе двигателя. Точную причину произошедшего установит экспертиза.

Фото: ИД "С тобой"