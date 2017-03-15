В Кузбассе резко сократилось количество жителей

Согласно отчёту, составленному специалистами Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, в 2016 году показатель рождаемости снизился по всей Сибири. В Кемеровской области она сократилась более чем на 3% - на свет появилось на тысячу младенцев меньше, чем в 2015.

Помимо того, что Кузбасс обзавелся меньшим числом новых жителей, в прошлом году из региона уехало более 80 000 человек. И хотя по числу вновь прибывших Кемеровская область занимает лидирующие позиции (78 000 новых жителей), цифра не перекрыла убыль.

Таким образом, миграционный спад в регионе составил 2615 человек.