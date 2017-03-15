Трое кузбассовцев избили несговорчивого проверяющего

Cотрудники железнодорожного предприятия напали на коллегу утром, по дороге на работу. Злоумышленники заранее скрыли лица под чёрными масками. Они избивали жертву до тех пор, пока их не спугнул случайный прохожий.

Спешно покинув место преступления, нападавшие уничтожили улики и "спецодежду", однако это не помогло им скрыться от правоохранителей. После опроса свидетелей сотрудникам транспортной полиции удалось установить госномер и владельца автомобиля, на котором скрылись подозреваемые, а позже и самих виновных. Ими оказались трое слесарей железной дороги.

Оказалось, что в должностные обязанности потерпевшего входит проверка качества их работы. Не сумев договориться "по-хорошему", железнодорожники решили отомстить проверяющему за лишение премии.

Дальнейшая судьба задержанных будет зависеть от выводов медицинской экспертизы. Предварительно известно, что мужчина получил перелом носа и множественные ушибы мягких тканей.

