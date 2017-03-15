В Белове продавали фиктивные справки об инвалидности

В общей сложности мошенники заработали около 1,9 миллиона рублей.

Оформлением фальшивых справок об инвалидности занималась теперь уже бывшая сотрудница организации, уполномоченной проводить медико-социальные экспертизы. Заранее договорившись со своим знакомым, она выписывала ложные заключения конкретным лицам.

Готовые справки подельники продавали по цене от 160 до 200 тысяч рублей.

В настоящее время выявлен 31 случай подделки и продажи документов. В отношении преступной парочки возбуждено уголовное дело по ст. 159.2 (Мошенничество при получении выплат). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.