В Киселёвске молодая мать истязала сына-инвалида

Следы преступления на теле мальчика заметили воспитатели профилактория, где ребёнок проходил курс лечения.

Женщина отказалась от умственно-отсталого сына ещё в роддоме, однако в 2014 году восстановила родительские права. В силу заболевания, мальчик требовал особого отношения, однако терпения на воспитание ребёнка у молодой матери не хватило. Следствием установлено, что в период с сентября по ноябрь 2016 года женщина регулярно избивала потрепевшего.

Ссадины и синянки на теле несовершеннолетнего заметили сотрудники санатория, куда тот поступил на реабилитацию. Семья была немедленно взята под контроль. В настоящее время в отношении 32-летней жительницы Прокопьевска возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Матери-садистке грозит до 7 лет лишения свободы.