В Юрге банда сутенёров заставляла сирот заниматься проституцией

В организации преступного бизнеса обвиняется 27-летняя женщина. Вместе с четырьмя подельниками на протяжении 4 лет она содержала несколько притонов, где работали не менее 10 девушек и женщин.

Деятельность преступной группы пресекли сотрудники правоохранительных органов в феврале 2016 года. Выяснилось, что для занятия проституцией злоумышленники привлекали сирот, воспитанниц детских домов или детей из неблагополучных семей.

Для них арендовали квартиры, где они могли работать и отдыхать после трудовых ночей. До клиентов и обратно жриц любви доставляли таксисты. Девушки работали под строгим контролем, им запрещалось употреблять алкоголь и наркотические средства. Особые требования предъявлялись к дисциплине, своевременной контрацепции, гигиене, внешнему виду и поведению с клиентами.

За нарушения правил ночным бабочкам грозил штраф от 500 до 5000 рублей, в зависимости от тяжести проступка. Одну из недобросовестных работниц сутенеры продали другому агентству по оказанию интимных услуг.

Содействие в рекламе деятельности банде оказывали администраторы саун и водители такси. Кроме того, сутенеры регулярно оплачивали "крышевание" cо стороны вышестоящих представителей криминального мира города.

После задержания все пятеро признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. Помимо статей за организацию и вовлечение в проституцию, юргинцам вменяется похищение и торговля людьми, а также незаконное хранение огнестрельного оружия.