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Кузбасский хирург обвиняется в убийстве пациента

15 марта 2017 в 15:31

По версии следователей, во время операции врач нечаянно повредил внутренние органы оперируемого, что вызвало обильную кровопотерю и, как следствие, смерть.

Трагедия произошла в июне прошлого года. Хирург одной их кузбасских больниц оперировал 66-летнего мужчину с тупой травмой живота. Во время вмешательства обвиняемый не только повредил желудок и почку пациента, но и не остановил последовавшее кровотечение. На следующий день мужчина скончался от кровопотери и шока.

42-летнему хирургу предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В настоящее время дело передано в суд.


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