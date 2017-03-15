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На выезде из Кемерова авария унесла жизни четырех человек

15 марта 2017 в 16:46

Происшествие случилось сегодня днем на Пригородной улице областной столицы. Столкнулись отечественная легковушка ВАЗ-2112 и грузовик КамАЗ.

Авария унесла жизни четырех человек, в числе которых и ребенок в возрасте 1 год. Еще двое детей госпитализированы с различными травмами.

Сейчас выясняется, что именно спровоцировало ДТП. Предварительно, виновником стал водитель КамАЗа. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото, видео: Вконтакте


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