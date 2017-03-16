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В Кемеровской области увеличилась продолжительность жизни

16 марта 2017 в 13:18

Тенденция к росту средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Кузбассе сохраняется на протяжении последних четырех лет. По данным Росстата, в 2013 году она составляла 67,72 года. В 2016 году показатель достиг отметки в 68,72 года, и это почти на 1,5% больше, чем четыре года назад.

А вот численность населения в регионе, к сожалению, сократилась. В первую очередь это связано с уменьшением рождаемости (более чем на 3%), и увеличением числа жителей, покинувших регион (около 80 тысяч человек за год).

Отмечается также, что кузбассовцы все же живут меньше, чем все жители Сибири и России. Средний россиянин живёт около 72 лет, и это на 3 года превосходит продолжительность жизни в Кемеровской области.

 

 


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