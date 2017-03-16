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311 детей из Новокузнецка пытались попасть в группу "Синий кит"

16 марта 2017 в 13:41

К таким выводам пришли специалисты, исследовав задаваемые запросы в социальных сетях "ВКонтакте", "Однокласскики" и "Facebook". За основу были взяты хэштеги с суицидальной тематикой за период с октября 2016 по февраль 2017 гг.

По данным аналитиков около 232 000 интернет-пользователей написали запрос один раз и 179 000 человек два и более раза. 3% от общего числа исследованных пытались найти информацию по суицидальной тематике более 10 раз, а рекорд по разнообразию подобных хэштегов у одного человека составил 36 запросов.

Согласно опубликованным федеральными СМИ данным, за пять месяцев в смертельную игру пытались попасть 1849 юных москвичей, 426 детей из Новосибирска и 311 несовершеннолетних новокузнечан.

Прим. ред.: Игра "Синий кит" - суицидальный квест в котором кураторы раздают участникам смертельные задания в режиме онлайн. Начиная с 2015 года в России зафиксировано большое количество суицидов среди детей и подростков, состоявших  группе. В том числе по принуждению и в связи с доведением до самоубийства.

 


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