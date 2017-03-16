Похоронщик платил полицейскому за информацию о трупах

Летом прошлого года кузбассовец уговорил знакомого сотрудника полиции сообщать контактные данные людей, от которых в дежурную часть поступает информация о смерти родственника. Полученные сведения сотрудник ритуального агентства использовал для того, чтобы "по горячим следам" предлагать семьям умерших услуги по организации похорон.

За каждый заключенный договор правохранитель получал вознаграждение в сумме 2 тысячи рублей. Таким образом за июль 2016 года ему удалось незаконным путем выручить 12 тысяч рублей.

В отношении 37-летнего мужчины заведено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу. В настоящее время расследование завершено, и материалы переданы в суд. Соучастник преступления уволен из правоохранительных органов.