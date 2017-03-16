Кемеровчанка чудом осталась жива после падения в колодец

Несчастный случай произошёл на территории гаражного кооператива. Девушка решила помочь мужу найти случайно выброшенную деталь авто и нечаянно провалилась в 6-метровый колодец.

Колодец находится на балансе ОАО «Суховский», и именно это предприятие отвечает за его состояние и обеспечение безопасности в связи с его эксплуатацией. В настоящее время на месте происшествия установлена предупреждающая табличка, а сам люк вместо предусмотренной чугунной крышки прикрыт деревянным поддоном.

Пострадавшая находится в больнице. Вместе с супругом они готовят обращение в прокуратуру.