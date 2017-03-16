Полицейские назвали предварительную причину аварии с пятью погибшими в Кемерове

Как ранее писали корреспонденты "С тобой", трагедия произошла днём 15 марта на въезде в п. Пионер. В результате аварии погибли трое взрослых и два ребенка. Сейчас медики борются за жизнь последней жертвы ДТП.

По предварительным данным, водитель КамАЗа, двигаясь по Пригородной улице, при повороте на второстепенную дорогу не уступил преимущество в движении встречному а/м "ВАЗ-2112", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по КО.

В результате столкновения 35-летний житель г. Топки, находившийся за рулем легковушки, мужчина и женщина 29 и 24 лет соответственно, и полуторогодовалая малышка скончались на месте. Ещё одна пассажирка - девочка четырех лет - умерла в больнице. В настоящее время врачи пытаются спасти жизнь единственной выжившей жертвы - 9-летней девочки. Водитель КамАЗа не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.