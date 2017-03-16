В выходные в Кузбассе похолодает до -25 градусов

С сегодняшнего дня в области установится солнечная погода. В пятницу преимущественно без осадков, столбик термометра покажет от 0 до –5 градусов днём, а ночью может опуститься до –19 и даже –25 градусов.

Похожий прогноз синоптики дают на субботу: днём от –4 до +1 и до 18–23 градусов ниже нуля ночью. На юге области может выпасть небольшой снег, в целом будет ветренно, около 12 м/с.

В воскресенье ночные температуры останутся неизменными, а вот в светлое время суток воздух прогреется до +3 градусов.

Существенных изменений в погоде не ожидается и в понедельник.