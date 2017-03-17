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В Белове выявлен цех по изготовлению контрафактного алкоголя

17 марта 2017 в 09:40

Незаконное производство располагалось в подвале двухэтажного коттеджа. На месте были обнаружены около 3 тн готовой продукции, 2500 тары для розлива, крышки, этикетки и незмысловатое сырье.

Производители смешивали обычный спирт с водой и разными красителями, готовую смесь разливали по бутылкам и клеили фальшивые этикетки и акцизные марки. Дальше поддельные напитки отправлялись на реализацию в местные мгазины и к частным распространителям.

В настоящее время продукция нелегального цеха направлена на экспертизу. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении троих владельцев "предприятия".


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