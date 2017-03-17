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Новокузнечанин похитил у друга-сироты 700 тысяч рублей

17 марта 2017 в 12:31

Злоумышленник сам воспитывался в приемной семье и знал, что к совершеннолетию у детей-сирот на счету накапливаются значительные суммы денег. Заручившись доверием друга, он получил доступ к его банковской карте и впоследствии регулярно снимал и переводил на свой счёт деньги. Вырученные обманным путем средства молодой человек тратил на личные нужды.

Восстановить права сироте помог прокурор. Он обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба.

В настоящее время ghtcnegybr осужден по ст. 159 УR РФ (Мошенничество), ему предстоит не только отбыть установленный судом срок в колонии, но и возместить потрепевшему похищенные 700 тысяч рублей.


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