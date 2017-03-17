В нынешнем году в регионе на дороги будет потрачено 7,5 млрд рублей

Эти деньги пойдут на ремонт, содержание, восстановление и строительство автодорог Кузбасса. Отмечается, что 2,5 млрд – выделенные из бюджета федерации деньги по программе «Безопасные и качественные дороги».

В региональной столице и в пригородных зонах ремонту подвергнется 66,5 км проезжей части. В Новокузнецке будет отремонтировано больше километров дороги – 85,3.

Кроме того, работы будут проводиться на межмуниципальных и межрегиональных дорогах, а также на проезжих частях муниципалитетов, например, в Белове, Междуреченске, Чебулинском и Промышленновском районах.