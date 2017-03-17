В Кемерове известное такси привлекло в рекламе образ Дианы Шурыгиной

Известное своими рекламными акциями в стиле спама кемеровское такси вновь отличилось. На постере с новым предложением появился образ Дианы Шурыгиной, и ее известное выражение «на донышке» стало частью слогана.

Сейчас этот плакат распространяется в интернете, но кемеровчане не исключают, что скоро рекламщики, как и раньше, начнут расклеивать их в больших количествах по городу. Данное такси славится подобными рекламными кампаниями: горожане уже возмущались по поводу расклеенных везде и всюду плакатов со Шреком, котом «вжух» и др.

Напомним, Диана Шурыгина стала известной после истории с изнасилованием. Парень сейчас находится в местах лишения свободы, однако многие в совершение им таких действий не верят. Именно поэтому история получила большую огласку, а Диана без преувеличения стала звездой интернета и ТВ.

Фото: Вконтакте