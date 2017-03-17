Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Жительница Киселёвска избила бывшего мужа дверн...

Жительница Киселёвска избила бывшего мужа дверным косяком

17 марта 2017 в 14:12

О происшествии правоохранителям сообщили сотрудники больницы, в которую обрастился за помощью 39-летний пострадавший.

Он пояснил, что с бывшей супругой встретился в гостях у общих знакомых. В пылу ссоры женщина оторвала дверной косяк и избила им экс-супруга. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом плеча. В настоящее время в отношении обидчицы возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ей грозит 10 лет лишения свободы.

Обвиняемая пояснила, что за время пребывания в браке с пострадавшим регулярно становилась жертвой его побоев. Несколько раз на мужчину заводили уголовное дело, однако каждый раз она прощала возлюбленного. Вспомнив старые обиды, женщина не смогла совладать с эмоциями и таким образом отомстила бывшему мужу за былые страдания.

Фото: newstes.ru


Читайте также

Content
В Белове выявлен цех по изготовлению контрафактного алкоголя
Content
Новокузнечанин похитил у друга-сироты 700 тысяч рублей
Content 2b890aacdd6afb2b0ab9c55af548f499
В нынешнем году в регионе на дороги будет потрачено 7,5 млрд рублей
Content wm5a2pnsl1y
В Кемерове известное такси привлекло в рекламе образ Дианы Шурыгиной

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?