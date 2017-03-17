Жительница Киселёвска избила бывшего мужа дверным косяком

О происшествии правоохранителям сообщили сотрудники больницы, в которую обрастился за помощью 39-летний пострадавший.

Он пояснил, что с бывшей супругой встретился в гостях у общих знакомых. В пылу ссоры женщина оторвала дверной косяк и избила им экс-супруга. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом плеча. В настоящее время в отношении обидчицы возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ей грозит 10 лет лишения свободы.

Обвиняемая пояснила, что за время пребывания в браке с пострадавшим регулярно становилась жертвой его побоев. Несколько раз на мужчину заводили уголовное дело, однако каждый раз она прощала возлюбленного. Вспомнив старые обиды, женщина не смогла совладать с эмоциями и таким образом отомстила бывшему мужу за былые страдания.

Фото: newstes.ru