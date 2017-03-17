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Новокузнецкие перевозчики просят поднять плату за проезд

17 марта 2017 в 14:31

Инициативу поддержали руководители большинства автотранспортных предприятий города.

Просьбу представители компаний-перевозчиков мотивируют тем, что в настоящее время почти половина пассажиров вообще не платят за проезд, поскольку ездят по Единому социальному проездному. Значительную долю от числа людей, пользующихся услугами общественного транспорта, составляют льготники. На протяжении последних лет стоимость проезда для этой категории граждан остается неизменной. В свою очередь вырученные суммы не окупают затрат автотранспортных предприятий.

В связи с этим стоимость билета для граждан предложено повысить до 20 рублей, для льготников - до 10 рублей.

Не исключено, что в ближайшее время присоединятся транспортные предприятия областной столицы. Окончательное решение будет принято на административном уровне.

 


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