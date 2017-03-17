В Кемерове распространяют непонятные листовки о канализационных засорах

Объявления об обязательной записи для прочистки канализационных труб появилось на многих стендах у подъездов многоквартирных домов. В них говориться, что участились случаи засоров труб, поэтому обязательно нужно записаться на прочистку. Также в объявлении указан номер телефона.

При звонке по данному телефону включается робот-автоответчик, который информирует позвонивших. Компания «СанТехСервис плюс» предлагает жителям услугу прочистки канализационных труб «чудо-средством». Услуга бесплатная, однако за само средство нужно заплатить около 300 рублей.

В управляющей компании заверили, что случаи засоров в последнее время не участились, а само объявление никакого отношение к УК не имеет. Поэтому жителей Кемерова просят не звонить по указанным номерам, а в случае возникновения засоров обращаться в управляющую компанию. Сотрудники срывают эти подозрительные листовки.

Юристы отмечают, что в тексте объявления есть указание на обязательный характер работ, что абсолютно неправомерно при предложении какой-либо услуги.

Поэтому, чтобы не попасться на уловки мошенников и не остаться без денег, кемеровчан просят не звонить по указанным номерам, а обращаться в проверенные организации и в свои управляющие компании.