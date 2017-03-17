Юргинец выпрыгнул из окна, спасаясь от привидившегося медведя

Инциндент произошёл утром 16 марта на ул. Московская (г. Юрга).

Известно, что в течение трех дней до происшествия кузбассовец употреблял алкоголь. Вследствие длительного запоя, мужчине привидилось, что рядом находится самый настоящий медведь. Спасаясь от хозяина тайги, он выпрыгнул из окна второго этажа.

В настоящее время 40-летний юргинец находится в больнице. Врачи зафиксировали у пострадавшего катотравму и закрытый перелом пяточных костей.

Ни один медведь не пострадал.