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Тайгинцы принесут к зданию мэрии грязную воду

18 марта 2017 в 11:29

В городе Тайга местные жители решили набрать воду из кранов в различные ёмкости и принести к зданию горадминистрации. Такой необычный флешмоб организуют из-за недовольства качеством водопроводной воды.

По планам акция пройдет 22 марта. Однако горадминистрация приняла решение до флешмоба, 21 марта, организовать встречу с горожанами, на которой и будет обсуждаться вопрос качества воды в кранах.

Ранее было возбуждено уголовное дело из-за превышения допустимой нормы содержания вредных веществ в питьевой воде в Тайге.


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