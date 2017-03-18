Тайгинцы принесут к зданию мэрии грязную воду

В городе Тайга местные жители решили набрать воду из кранов в различные ёмкости и принести к зданию горадминистрации. Такой необычный флешмоб организуют из-за недовольства качеством водопроводной воды.

По планам акция пройдет 22 марта. Однако горадминистрация приняла решение до флешмоба, 21 марта, организовать встречу с горожанами, на которой и будет обсуждаться вопрос качества воды в кранах.

Ранее было возбуждено уголовное дело из-за превышения допустимой нормы содержания вредных веществ в питьевой воде в Тайге.