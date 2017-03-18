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В Кемерове автомобилист перекрыл выезд карете скорой помощи

18 марта 2017 в 16:16

Об инциденте, произошедшем сегодня ночью в одном из кемеровских дворов, сообщил житель Шалготарьяна в соцсетях. Владелец автомобиля Chevrolet припарковал его так, что скорая не могла выехать. При этом сам водитель ушел.

Кемеровчане оставили негативные отзывы о поведении водителя. Кроме того, инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении водителя иномарки к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки. 

Фото: Вконтакте


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