В Кемерове автомобилист перекрыл выезд карете скорой помощи

Об инциденте, произошедшем сегодня ночью в одном из кемеровских дворов, сообщил житель Шалготарьяна в соцсетях. Владелец автомобиля Chevrolet припарковал его так, что скорая не могла выехать. При этом сам водитель ушел.

Кемеровчане оставили негативные отзывы о поведении водителя. Кроме того, инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении водителя иномарки к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки.

Фото: Вконтакте