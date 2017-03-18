Студенты КемГУ пожаловались на протекающую крышу

Учащийся Кемеровского госуниверситета поделился в соцсетях фотографией металлических кастрюль, стоящих на лестнице в заведении. Поставлены они для того, чтобы в них собиралась вода, капающая с потолка.

Кроме того, испорчены стены, начала обваливаться штукатурка. В каком корпусе это происходит, автор фото не прокомментировал. Но вот остальные рассказали, что в третьем корпусе университета – еще хуже.

Студенты надеются, что ремонт кровли все же в скором времени произведут.

Фото: Вконтакте