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В Березовском задержана автоледи, сбившая насмерть прохожего и скрывшаяся с места аварии

19 марта 2017 в 18:42

Смертельное ДТП случилось вчера ночью в Березовском. 24-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Corolla, наехала на 48-летнего пешехода. Мужчина скончался от травм, полученных в аварии.

Горожанка с места ДТП скрылась. Полиции удалось найти виновницу аварии, она была задержана. За то, что она покинула место аварии, девушка будет нести административную ответственность. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полную версию фото можно посмотреть по ссылке (18+).

Фото: Вконтакте


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