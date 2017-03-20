Педофил из Юрги приговорён к 18,5 годам лишения свободы

Мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек.

В ходе следствия было установлено, что летом 2014 года неизвестный, представившись сотрудником полиции, совратил двух учениц 62-й гимназии. Злоумышленник показал детям удостоверение и сообщил, что разыскивает двух несовершеннолетних. Затем он отвёл своих жертв в кусты, где раздел и совершил развратные действия. О случившемся пострадавшие рассказали учителю, однако задержать педофила по горячим следам не удалось.

Две недели стражи порядка пытались установить личность преступника. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление житель Юрги Евгений Матвеев. Между подозреваемым и пострадавшими была проведена очная ставка, в ходе которой школьницы уверенно опознали обидчика. Матвеев свою вину полностью отрицал. Сначала он обвинял правоохранительные органы в подлоге и давлении на потерпевших, а поняв, что версия не работает, попытался представиться психически больным - требовал аудиенции президента, искал чип в своём теле и пр.

По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы Евгений Матвеев был признан вменяемым. Несмотря на имеющееся органическое расстройство, он полностью осознавал свои действия и их последствия. В суде вина мужчины была полностью доказана, педофилу назначено наказание в виде восемнадцати с половиной лет лишения свободы.

Также установлено, что осужденный уже совершал преступления под видом представителя правопорядка. В Прокопьевске он проник в дом восьмиклассницы и, угрожая ножом и изнасилованием, забрал ювелирные украшения и 30 тысяч рублей. Ранее он жестоко избил свою сожительницу и пообещал отрубить ей голову.