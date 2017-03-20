В центре областной столицы иномарка сбила мальчика

ДТП произошло вечером 19 марта напротив дома №43 на пр. Советский. Водитель автомобиля «Toyota Hybrid Prius» сбил подростка, перебегавшего дорогу.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД г. Кемерово, трое подростков бежали через дорогу в неположенном месте. В результате один из них попал под колёса иномарки.

Мальчик получил серьёзные травмы. В настоящее время он находится в реанимации.

Всего с начала года в Кемерове произошло 13 ДТП с участием несовершеннолетних, семь из которых – юные пешеходы. Большинство пострадавших попали под колёса по собственной вине, в результате несоблюдения правил безопасности при движении через проезжую часть.