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В Кемерове установят указатели на английском языке

20 марта 2017 в 13:58

О намерении перевести кемеровскую дорожную навигацию на двуязычный формат рассказал глава города Илья Середюк в ходе пресс-конференции 20 марта.

По его мнению, в настоящее время столица Кузбасса пользуется всё большей популярностью среди иностранных туристов. Именно для их удобства решено дублировать названия улиц на английском языке.

- Наш город не должен отставать от столиц областного масштаба, где это применяется, – пояснил градоначальник.


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