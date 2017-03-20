В Кузбассе из окна пятиэтажки выпал 2-летний ребёнок

Трагедия произошла в Центральном районе города Кемерово. Выяснилось, что ребёнок находился дома с матерью. Оставшись без присмотра, он открыл створку пластикового окна, опёрся на москитную сетку и выпал со второго этажа. Услышав шум, мать спустилась вниз, где ребёнка уже обнаружили соседи.

Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили пострадавшего вместе с матерью в больницу. У ребенка диагностировали травму в результате падения и ушиб передней брюшной стенки.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних).